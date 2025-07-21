Подмосковные ветеринары выхаживают дикую северную птицу с переломом крыла

Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области спасли дикую птицу. Поморник — обитатель северных широт России, известный своим разбойничьим характером, так как добычу он предпочитает отнимать у других птиц. Однако в этот раз охота не задалась: Пуля — так прозвали его врачи, прибился к зданию Сергиево-Посадской ветеринарной станции, не мог летать и с трудом передвигался. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Государственные ветеринарные клиники оснащены оборудованием для работы даже с такими необычными пациентами, как дикие птицы. Специалисты осмотрели Пулю, провели рентген и обнаружили перелом крыла. После чего приняли решение наложить временную лонгету — она позволяет обеспечить неподвижность конечности, снизив болевые ощущения и ускорив процесс заживления.

В настоящее время Пуля находится под пристальным наблюдением сотрудников ветеринарной станции и приспосабливается к жизни с временными неудобствами. Как только крыло заживет, ветеринары выпустят его в естественную среду обитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.

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