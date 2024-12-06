Подмосковные строители восстановили поврежденную в боях школу Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя под контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» прошел ремонтно-восстановительный процесс в школе № 64, пострадавшей в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Школа, построенная в 1980 году и рассчитанная на обучение более 700 учеников, получила серьезные повреждения от снарядов и пожара. В течение двух учебных семестров школьникам приходилось учиться в другом здании, достаточно удаленном от места жительства. Но благодаря стараниям специалистов возвращение к учебному процессу в родных стенах не за горами.

В рамках ремонта восстановлены конструктивные элементы здания, проведены работы по замене кровли и установке современного вентилируемого фасада, площадь которого составляет около 3 тыс. кв. м. В школе полностью заменены оконные и дверные блоки, инженерные системы: холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочных систем. Также выполнена внутренняя отделка мест общего пользования.

Здание оснащено новыми системами безопасности: сигнализациями пожарного и охранного назначения, что значительно повысит уровень безопасности всех учащихся и преподавательского состава. Кроме того, В школе оборудовали современные кабинеты, спортивный и актовый залы с новейшим оборудованием.

Работы проходили под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и при постоянном контроле специалистов ГБУ МО «УТНКР», которые в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» инспектировали объект для контроля выполнения всех норм и стандартов. Организация активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сопровождая каждый этап восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.