Подмосковные росгвардейцы за неделю обеспечили безопасность более 200 мероприятий

За прошедшую неделю экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2 200 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 2200 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 850 граждан.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 900 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 162 единицы оружия. Составлено 205 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 49 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнена 21 задача по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.