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Подмосковные почтовые отделения изменят график работы в День России

Государственный праздник День России, который отмечается 12 июня, станет выходным днем для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.