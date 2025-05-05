Подмосковные лесничие помогают устранять последствия первомайского циклона

На четвертый день после обрушившейся на Московскую область непогоды аварийные бригады, в составе которых подмосковные лесничие, продолжают работу по устранению последствий снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На территории пострадавших от снегопада округов практически в круглосуточном режиме работают 10 мобильных бригад из шести лесничеств — Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Московского учебно-опытного, Сергиево-Посадского и Талдомского.

«Более 30 человек для восстановления электроснабжения продолжают освобождать от упавших деревьев линии электропередач, для обеспечения безопасности дорожного движения и восстановления транспортных связей расчищают дороги к населенным пунктам, а также убирают навалы деревьев вдоль вылетных автомагистралей. А также по сигналам, поступающим от местных жителей, специалисты лесного хозяйства распиливают поваленные деревья, перекрывающие въезды в СНТ», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Со 2 по 4 мая в Талдомском лесничестве расчищено более 50 км автодорог, 14 км линий электропередач; в Истринском лесничестве — расчищено три автодороги — от деревни Никитское до деревни Граворного, Савельевское шоссе от деревни Савельево до поселка Румянцево, Волоколамское шоссе от села Новопетровское до деревни Деньково, проводится уборка упавших деревьев вдоль вылетных магистралей и на подъезде к населенным пунктам, продолжается уборка Волоколамского шоссе; в Звенигородском лесничестве устранены навалы деревьев на подъездах к СНТ «Дружба» и «Дубрава», убраны нависшие на ЛЭП деревья, вдоль автомобильной дороги между деревнями Денисиха и Углынь Рузского городского округа.

2 мая из-за урагана в Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи, а также 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Без света остались 26 тыс. человек. По словам гендиректора «Россети Московский регион» Александра Пятигора, это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. Масштабы сопоставимы с аварийными отключениями, которые были в 2011 году во время ледяного дождя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что большая часть региона снова подключена к энергоподаче.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от «Россетей МР» (209) и «Мособлэнерго» (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — резюмировал глава региона.