Подмосковные аграрии обеспечили жителей свежими овощами в зимний сезон

Жители Подмосковья могут приобрести свежие овощи местного производства в зимний период. В регионе собрали значительные объемы корнеплодов и чеснока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило о пользе свежих овощей в зимний период. В регионе доступен широкий выбор продукции агропромышленного комплекса, которую можно приобрести круглый год.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять корнеплодам — картофелю, моркови, свекле и редьке. Эти овощи богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания иммунитета и общего самочувствия в холодное время года. В прошедшем сельскохозяйственном сезоне в Подмосковье собрали 232,9 тысячи тонн овощей открытого грунта и 131,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Благодаря этому свежие корнеплоды доступны в магазинах и на ярмарках региона.

Также рекомендуется включать в рацион свежий чеснок. Он содержит витамины группы B, витамин C, минералы и фитонциды, которые укрепляют иммунитет и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. В 2025 году подмосковные аграрии собрали 13 тонн чеснока.

Покупая местные овощи, жители региона получают натуральные продукты, обогащенные витаминами и полезными веществами, что способствует поддержанию здоровья в зимний сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.