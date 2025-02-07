Подмосковное УФАС проведет публичные обсуждения правоприменительной практики

27 февраля 2025 года в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 2024 год. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте Управления в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы: https://forms.gle/SHxJaohUrwjJBzPW7.

Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону: 8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.