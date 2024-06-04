Подмосковное УФАС оштрафовало сотрудников администрации округа Долгопрудный

сегодня в 11:26

Московское областное УФАС России признало двух должностных лиц администрации г. о. Долгопрудный виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.9 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дел послужил факт нарушения администрацией г. о. Долгопрудный антимонопольного законодательства в части предоставления одному хозяйствующему субъекту преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности без проведения конкурентных процедур.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на должностных лиц администрации г. о. Долгопрудный наложены штрафы общей суммой 30 тыс. рублей.