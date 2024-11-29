Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Роалан» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Роалан» на сумму 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы планового систематического наблюдения управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в отношении ООО «Роалан», являющегося вещателем радиоканала «Наше Радио» на территории города Орехово-Зуево Московской области.

Согласно поступившим в управление материалам за период с 15.01.2024 по 21.01.2024 радиопередачи в составе радиоканала «Наше Радио» на территории города Орехово-Зуево Московской области неоднократно прерывались региональными рекламными блоками, при этом сообщения о последующей трансляции рекламы отсутствовали.

По результатам рассмотрения материалов наблюдения управление в отношении ООО «Роалан» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Роалан» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.