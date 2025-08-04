Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Герофарм» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Герофарм» на сумму 200 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили обращения относительно распространения рекламы лекарственного препарата в ходе проведения гала-ужина во время музыкального фестиваля.

По результатам рассмотрения обращений управление возбудило дело по признакам нарушения части 8 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Герофарм» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.