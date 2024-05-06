Подмосковная «Единая Россия» присоединится к онлайн акции «Бессмертный полк»

«В 79-ю годовщину празднования Дня Победы „Единая Россия“ запланировала ряд крупных мероприятий, цель которых поздравить ветеранов, а также отдать дать памяти Героям, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что с начала мая навещают подмосковных ветеранов и передают поздравления депутаты и секретари местных отделений партии. Различную бытовую помощь ветеранам оказывают волонтеры «Молодой Гвардии».

По словам депутата, также в Подмосковье проводятся сразу несколько акций в честь Дня Победы. При этом «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такой формат «шествия» стало хорошей традицией со времен пандемии Covid-19.

«Наши великие герои должны идти победным строем в любые времена, а онлайн формат акции позволяет упомянуть как можно больше имен. Ведь без преувеличения, каждую семью так или иначе затронула война. В каждой семье есть свои Герои», — заключил Вшивцев.

9 мая портреты ветеранов Великой Отечественной войны будут транслировать не только в соцсетях, но и на всех доступных площадках. Прямая трансляция акции будет вестись на сайте «Бессмертного полка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал глава региона.