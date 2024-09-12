Подмосковье поделилось опытом цифровизации мер соцподдержки с регионами России

С 10 по 13 сентября в России проходит крупнейшее мероприятие в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний — Всероссийская неделя охраны труда 2024, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что в рамках деловой программы министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин поделился с участниками мероприятия из других регионов России опытом Московской области по цифровизации мер социальной поддержки многодетным семьям, а также внедрению цифрового удостоверения.

«В нашем регионе 1,2 млн семей, в которых воспитываются свыше 1,7 млн детей — 20% это дети из многодетных семей. Для многодетных у нас более 15 мер поддержки и все они оцифрованы, а многие из них назначаются проактивно. Для удобства семей, мы запустили чат-бот, с помощью которого можно легко и удобно узнать информацию о льготах. Хочу отметить, что особенно популярно у семей электронное удостоверение», — сказал в своем выступлении Андрей Кирюхин.

В ведомстве дополнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда прошло награждение победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, в котором специалист из комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла 3 место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдаленной местностях».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.