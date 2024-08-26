Подмосковье победило в премии в сфере формирования комфортной городской среды

В рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» провели I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды. Московская область стала регионом победителем в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«За 5 лет мы провели масштабную работу по благоустройству региона. Это результат совместной работы профессионалов и активных жителей, которые вносят свой вклад в благоустройство и развитие территорий. Мы успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой РФ за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды субъектов РФ по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационному сопровождение, развитию малых городов и исторических поселений. За эти годы удалось многого достичь и многое улучшить в плане благоустройства территории Подмосковья.

Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по качеству городской среды и входит в топ-3 рейтинга в течение последних пяти лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды заслужили высокую оценку и были признаны одними из лучших в России. 73 из 74 городов, расположенных на территории Московской области, имеют статус городов с благоприятной городской средой.

В Министерстве благоустройства отдельно отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде.

«Мы благодарны нашим партнерам, коллегам из министерств, ведомств и администраций муниципалитетов, которые были рядом и оказывали неоценимую помощь в работе по обустройству региона, созданию комфортных условий для жизни на его территории», — отметил Хайкин.

Премия — уникальное событие для обмена опытом, создания новых профессиональных связей, привлечения городских инноваций и инвестиций в среду.

«Отдельное спасибо хотим сказать всем неравнодушным и активным жителям Московской области, которые своим содействием, идеями, предложениями и замечаниями помогали нам достигать лучших результатов в благоустройстве территорий наших городов. Ваша поддержка помогает уверенно смотреть в будущее и продолжать работу по улучшению условий жизни в регионе», — сказал глава ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.