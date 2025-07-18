Подарочный сертификат разыграют в роддоме Королева

22 июля в Королевском родильном доме состоится традиционный день открытых дверей, в рамках которого среди участников будет разыгран сертификат на роды в индивидуальном боксе с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встречи с будущими родителями в таком формате проводятся здесь дважды в месяц. В День открытых дверей мы знакомим гостей с медицинским персоналом, показываем палаты и отделения, подробно отвечаем на вопросы и стараемся снять тревоги, которые часто возникают у будущих родителей. Такие встречи помогают заранее почувствовать атмосферу роддома, наладить контакт с врачами и убедиться, что будущая мама будет окружена вниманием и заботой», — отметила заместитель главного врача Королевской больницы по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.

Встреча пройдет в 15:00 в конференц-зале на втором этаже Королевского родильного дома: ул. Октябрьская, д. 30. Предварительная запись для участия в мероприятии не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.

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