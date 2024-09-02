Подарки ко Дню знаний получили ребята из многодетной мытищинской семьи

Социальная поддержка многодетных семей в Мытищах — это не только предоставление всех мер поддержки, но и простое человеческое участие, сообщили в администрации городского округа Мытищи.

В гостях у жительницы муниципалитета Алены Васильевой, которая одна растит трех замечательных детишек, в преддверии Дня знаний побывала первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.

Старшие сыновья Борис и Федор пойдут в 3 и 4 класс соответственно. Борис, помимо учебы в школе, увлекается борьбой, а Федор выбрал техническое моделирование, посещает станцию юных техников. Самый младший в семье — Роман, этот год для него особенный — мальчик идет в первый класс. А еще он мечтает учиться в музыкальной школе.

Маме, Алене Игоревне, вручили букет цветов, а ее сыновьям — подарки, которым ребята очень обрадовались. Роман, как и положено первокласснику, стал обладателем своего первого школьного рюкзака. Мальчишкам и их маме пожелали здоровья, благополучия и успехов в новом учебном году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру социального развития Подмосковья Людмиле Болатаевой проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине. «Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.

