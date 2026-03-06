Почти каждый второй бизнес в России — с женским лицом

В ходе исследования был проведен кросс-анализ данных, что позволило определить как устойчивые поведенческие паттерны, так и проанализировать тренды в женском бизнесе.

По данным Минэкономразвития России, в январе в стране зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей против 5,9 млн годом ранее. Прирост — 300 тыс. за год. На сегодняшний день женщины составляют 41,7% всех субъектов МСП, то есть почти каждый второй бизнес в секторе — с женским лицом. При этом ядро женского предпринимательства — возраст 35–44 года: на эту группу приходится почти 53% всех женщин-ИП, и тенденция сохраняется уже несколько лет.

«Минэкономразвития России последовательно расширяет возможности для женского предпринимательства. Мы видим, что женское предпринимательство — это уже не нишевая история, а сложившийся сегмент МСП. Анализ данных выявил три устойчивых тенденции. Первая — осознанность: женщины меньше рискуют, больше учатся, делают ставку на социальную и креативную составляющие. Они реже берут кредиты и быстрее их закрывают. Всего 38% получателей заемных средств — женщины. Вторая — влияние на демографию: исследование показало, что запуск своего дела положительно влияет на решение о рождении детей. Чаще всего женщины принимают решение о запуске бизнеса во втором декрете. 53% женщин запускают бизнес после 35 лет, когда дети уже есть. И третья — преемственность: почти миллион россиянок строят бизнес вдолгую и хотят передать его детям», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Аналогичный тренд и среди аудитории «Авито». В 2025 году число женщин-продавцов на «Авито Товарах» выросло на 102% — быстрее, чем у мужчин (84%). Среднемесячный рост также выше: 6% против 5%. На начало 2026 года более половины предпринимательниц на платформе — женщины 35–44 лет. Многие в этом возрасте стремятся совместить семью и профессиональную реализацию.

По данным исследования, 3,4 млн женщин работают как самозанятые, 1,9 млн зарегистрированы как ИП, еще 904 тыс. руководят юрлицами.

Кроме того, согласно обзору, среди российских регионов наибольшее число женщин-предпринимателей, работающих в статусе ИП и самозанятых, традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах. В топ-10 вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан и Башкортостан, Челябинская и Новосибирская области.

«Успех женщин-предпринимателей на платформе „Авито“ я во многом связываю с возможностью прямого общения с клиентом. Женщины исторически сильны в коммуникациях, что помогает им легко вступать в диалог, выяснять предпочтения, корректировать стратегию на основе спроса и клиентских отзывов. Со своей стороны мы стремимся обеспечить всем пользователям широкий спектр технологичных инструментов для комфортного и эффективного взаимодействия», — уточнил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.