Почетная служба: в дореволюционной России дворники служили полиции

В Российской империи дворники не только убирали дворы, но и помогали полиции, следили за жильцами и дежурили по ночам. Их служба считалась почетной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Изначально дворником называли слугу, который присматривал за домом в отсутствие хозяев. Со временем обязанности расширились: дворники отвечали за чистоту, хозяйственные работы и порядок во дворе. В городах, с ростом доходных домов, они стали обслуживать целые здания и хорошо знали всех жильцов.

При Николае I дворников привлекли к работе правоохранительных органов. Они сообщали в полицию о новых постояльцах и подозрительных людях. Во время террористической активности при Александре II дворники дежурили по ночам и обязаны были информировать о любых угрозах. У каждого был свисток с особыми сигналами для вызова помощи.

Помимо этого, дворники убирали территорию, проверяли чердаки и подвалы, следили за порядком, вызывали мастеров. Они носили форму с фартуком и бляхой с номером дома. Хорошие дворники пользовались уважением жильцов и полицейских, а должность нередко становилась социальным лифтом для приезжих крестьян.

После 1917 года система частично сохранилась: дворники помогали уже советской милиции. К 1960-м их функции сократились до уборки, а высокий статус профессии остался в прошлом.

