«Побит и истощен»: ветеринар о спасенном со стены набережной в Петербурге коте

3 августа в Санкт-Петербурге волонтерам службы спасения животных «Экстремум» удалось спасти кота, который минимум неделю просидел между гранитными плитами стены набережной реки Фонтанки. После того как животное удалось спасти, его отвезли к ветеринарам, которые диагностировали у него многочисленные побои и сильное истощение, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник ветклиники взвешивает спасенного кота. Его масса оказалась едва превышающей 2,5 килограмма. По словам специалистов, животное находится в истощенном состоянии.

«Котик очень сильно истощен. Вес еле превышает 2,5 килограмма, побит многочисленными драками, одну из кровоточащих ран прооперировали успешно», — рассказал журналистам руководитель направления службы спасения животных «Экстремум» Леонид Лунев.

Ранее сообщалось, что кота по кличке Маркиз пытались спасти несколько дней подряд, но ничего не получалось. Однако 3 августа спасательная операция закончилась успехом, когда специалисты установили кошколовку, а чувство голода животного оказалось сильнее страха.