Победители математических боев из Балашихи побывали на экскурсии в МГТУ им Баумана

Победители математических боев Балашихинской школьной лиги из гимназии №1 и Балашихинского лицея 3 февраля посетили с экскурсией МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экскурсии познакомились с историей, традициями и современными образовательными программами МГТУ им. Баумана. Для школьников провели два мастер-класса.

Первый мастер-класс был посвящен машинному обучению. Ребята изучили данные об изменении климата и создали свою первую прогнозную модель. Ученик восьмого класса Балашихинского лицея Григорий Ершов отметил, что ему особенно запомнилась традиция студентов избегать главную лестницу до сессии, а также создание графика изменения климата на мастер-классе по программированию.

Второй мастер-класс провели специалисты учебного центра «Гравитация». Школьники освоили основы инженерного черчения, попробовали строить проекции 3D-деталей и работать с измерительными инструментами.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.