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По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только один исполнитель

Исполнитель теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни стал единственным из четырех террористов, кто не только дал признательные показания в полном объеме, но и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС .

«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — сообщается в материалах дела.

Остальные три фигуранта дела полностью признали вину, но раскаиваться в содеянном не стали.

Обвиняемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев.

Ранее в СК РФ заявили, что теракт в «Крокусе» совершили в интересах правительства Украины. Некоторые боевики проходили подготовку за пределами России, после чего приехали в страну.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек.