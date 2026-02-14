По 15 суток ареста получили юноши за замок на здании Роскомнадзора в Москве

сегодня в 11:08

Повесивших замок на здание Роскомнадзора приговорили к 15 суткам ареста

Таганский районный суд Москвы на 15 суток арестовал молодых людей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Так, Михаил Ч., Кирилл К. и Григорий Ш. повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства.

Столичный суд признал юношей виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил им административный арест сроком на 15 суток.

