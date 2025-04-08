Пианистка Цымбалюк-Романовская призналась, что хочет еще раз стать мамой

Знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, вдова Армена Джигарханяна рассказала, как ей живется в статусе матери, и думает ли она о следующей беременности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Известно, что сейчас пианистка вместе со своей новорожденной дочкой проводит время преимущественно в загородном доме, чтобы чувствовать себя лучше на свежем воздухе и набраться сил. Сама Цымбалюк-Романовская отметила, что ощущает усталость, но в общем чувствует себя хорошо.

Говоря о ребенка, пианистка заявил, что девочка очень спокойная и почти не беспокоит ее ночью. При этом она добавила, что быть матерью — самая важная и ответственная работа.

Называть имя своей дочки вдова снова отказалась, заявив, что сделает это, когда посчитает нужным. Она недоумевает, почему всех хотят узнать имя, ведь новорожденная не публичная личность.

Также Цымбалюк-Романовская рассказала, планирует ли она следующую беременность.

«Я думала о втором ребенке, честно говоря, хотела бы, но не сейчас», — заключила пианистка.