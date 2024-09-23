Певица Татьяна Буланова вынуждена платить кредит и брать деньги в долг

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что на ней висит кредит, который она постепенно выплачивает по 45 тыс. рублей в месяц. Звезда 90-х бережливо относится к каждому заработанному рублю и не намерена тратить деньги по пустякам, сообщает «СтарХит» .

«Автомобилей у меня нет вообще. Машины есть у мужа, сына, надеюсь, скоро авто появится и у младшего сына — когда он сдаст на права. С клинингом дома сама справляюсь», — поделилась 55-летняя исполнительница.

Певица подчеркнула, что штрафы оплачивает сразу, а кредит закрывает постепенно по 45 тыс. рублей в месяц. При этом ее команда зарабатывает хорошие деньги, но сумму Буланова озвучить отказалась.

По словам артистки, она не тратит сотни тысяч на концертные наряды, ведь можно приобрести красивое эффектное платье за цену до 10 тыс. рублей. Стоимость записи песен стала значительно ниже по сравнению с 90-ми. Певица часто занимает деньги для записи своих композиций, а затем отрабатывает и отдает.

Буланова добавила, что не испытывает никаких затруднений, когда приходится пользоваться такси, хотя расходы на транспорт весьма значительны. В среднем стоимость поездки составляет около 500 рублей.

Ранее стало известно, что певица и телеведущая Ольга Бузова посетила Храм на Крови в Екатеринбурге и передала местной епархии уникальную дорогостоящую икону XVIII века.