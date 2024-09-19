Бузова передала дорогостоящую икону XVIII века Храму на Крови в Екатеринбурге
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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова посетила Храм на Крови и передала екатеринбургской епархии уникальную дорогостоящую икону XVIII века, сообщает «СтарХит».
Когда-то святыня принадлежала великой княжне Ольге Романовой, но затем ее купила исполнительница для своей домашней коллекции. Теперь икона будет находиться в Храме на Крови, который был возведен на месте дома, в котором в 1918 году расстреляли царскую семью.
«Знаете, кто-то знает, кто-то не узнает. А Бог все видит и чувствует! Мы вам желаем добра», — поблагодарил Бузову старший священник Максим Миняйло.
В сопровождении священнослужителя Бузова осмотрела храм и прикоснулась к иконам, а также рассказала, что интересуется историей христианства на Руси, отмечает православные праздники и живет по заповедям Божьим.
Ранее Бузова навестила родившую четвертого ребенка блогершу Марию Погребняк. Исполнительница стала крестной матерью малыша.