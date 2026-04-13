Певица из Осетии назвала жен бойцов СВО «гулящими»

Активисты пожаловались в полицию на певицу из Осетии, которая назвала жен российских военных «гулящими», сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ» .

Оксана Джелиева делится в соцсетях провокационными роликами. В одном из них она в грубом тоне заявила российских бойцам: «Ваши жены гуляют днем и ночью, а вы им деньги с СВО отправляете!»

На это обратили внимание и пользователи Сети, и активисты. Они попросили полицию провести проверку.

По словам авторов жалобы, поведение Джелиевой оскорбляет и самих бойцов. Они просят наказать певицу.

Ранее в Татарстане была задержана банда, которая проворачивала аферу с выплатами бойцам спецоперации. Они женили бомжей на своих родственницах, а затем представляли их как участников СВО и получали положенные им деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.