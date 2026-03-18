Петух вместо будильника: как засудить шумных соседей

Шум от соседей — от перфоратора до кукарекающих петухов — может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Торгово-Промышленной палаты Московской области Яна Ковалевская.

«Эта проблема действительно очень актуальна. Ко мне, например, обращался доверитель, которого беспокоили петухи на соседнем участке. Казалось бы, смешно — петухи кукарекают. Но на самом деле шум был таким, что по уровню сравним со звонком будильника рядом с ухом. Поэтому проблема достаточно серьезная», — сказала Ковалевская.

Она разъяснила, что статья 42 Конституции РФ предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду. Она включает в себя и надлежащий уровень шума. Есть федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который закрепляет, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

«Поэтому, если сосед шумит, гремит, включает бытовую технику, если он с перфоратором сверлит весь день, то, конечно, это может являться нарушением права гражданина на благоприятную окружающую среду», — пояснила адвокат.

Ковалевская отметила, что существуют санитарные правила и нормы — так называемые СанПиН, которые устанавливают гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Можно замерить уровень шума и, если он превышает допустимые нормы, зафиксировать это. Делается это с участием экспертов, проводится специальное исследование по замеру уровня шума.

«Как только нарушение будет доказано, можно обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав и интересов. Поэтому я бы советовала не мириться с подобной ситуацией. Ваш сон, ваше здоровье, ваша работа, ваше спокойствие бесценны. И если вас беспокоят шумные соседи, следует защищать свои права законными способами. Ваше спокойствие действительно стоит того, чтобы за него побороться», — заключила эксперт.

