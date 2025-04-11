Петрущенко: проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам построить новую жизнь

Кадровая программа «Герои Подмосковья» — это важная часть работы по помощи бойцам СВО. Проект помогает тем, кто вернулся с передовой, не просто встать на ноги, а реально построить новую жизнь, сообщил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто прошел через СВО, и с их семьями. Мы это понимаем и стараемся делать все, чтобы эта поддержка была не разовой, а системной. Вместе с волонтерами, общественными организациями и местным сообществом мы развиваем направления помощи — от адресной до институциональной», — рассказал Петрущенко.

По его словам, кадровая программа «Герои Подмосковья» — это важная часть этой работы. Она помогает тем, кто вернулся с передовой, не просто встать на ноги, а реально построить новую жизнь. Есть те, кто хочет открыть свое дело, кто-то мечтает о госслужбе — и программа дает старт этим мечтам.

«Это не просто обучение, это путь к новой самореализации. От Зарайска уже есть желающие принять участие в этой программе, те, кто подал заявку. В числе тех, кто первым подал заявку, — ветеран боевых действий Владимир Макаров, связавший свою жизнь с военной службой, когда началась специальная военная операция, ушел на фронт добровольцем. Служил в бригаде беспилотной авиации „Гром Каскад“. Вернулся домой летом прошлого года и теперь занимается патриотической работой с подрастающим поколением», — поделился глава округа.

Он также подчеркнул, что работа по информированию участников спецоперации о программе в муниципалитете продолжается и, в частности, ведется в тесном сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО и госфондом «Защитники Отечества».

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.