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Пескова рассмешил фейк с «военным преступником» Гослингом на «Миротворце»*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков смехом отреагировал на фейк с голливудским актером Райаном Гослингом, которого на украинском портале «Миротворец»* назвали ликвидированным сотрудником ФСБ Родионом Гословым, сообщает SHOT .

«Не знаю, нужно ли было (его вербовать ФСБ — ред.)», — отметил Песков.

Ранее на «Миротворце»* была опубликована карточка младшего лейтенанта Родиона Гослова, который якобы являлся сотрудником управления ФСБ по Курской области. К ней прикрепили фото популярного канадского актера. На портале заявлялось, что «российского военного преступника» ликвидировали 31 августа под Курском.

Позднее выяснилось, что фейк с Гослингом-Гословым вбросил один из пабликов, а украинская сторона не провела фактчекинг и внесла Гослова Родиона Тимофеевича в базу «военных преступников».

*Проект «Миротворец» появился в 2014 году. Его создатели занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Руководит проектом украинский общественный деятель Георгий Тука.