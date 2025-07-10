Песков: все сами решали, посещать ли прощание со Старовойтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос о том, посещал ли кто-то от администрации главы государства церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщает ТАСС .

Песков назвал решение о посещении траурной церемонии личным делом каждого человека: «обязаловки» нет.

Прощание со Старовойтом прошло 10 июля в ЦКБ управделами президента. Экс-министр лежал в открытом гробу. На церемонии присутствовали его бывшая супруга и две дочки.

Старовойт совершил самоубийство 7 июля в Подмосковье. Он мог стать фигурантом дела о мошенничестве, растрате и нарушениях при строительстве фортификаций в Курской области, где ранее был губернатором.