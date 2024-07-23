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Песков: песни SHAMAN попали в унисон с чувствами общества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал заслуженным артистом России. По словам представителя Кремля, песни исполнителя попали в унисон с чувствами общества, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что творчество SHAMAN имеет важное значение.

«Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей и нашего общества», — отметил Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста РФ. Сам певец сообщил поклонникам об этом событии на концерте в Сочи.