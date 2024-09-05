Песков: новая мобилизация в России не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос объявления новой мобилизации в стране не обсуждается. В РФ увеличивается количество тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны России.

Песков ответил на соответствующий вопрос ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в стране принимают экономические меры, которые активизируют процесс найма на военную службу по контракту.

Первая частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Тогда на службу призвали 300 тыс. человек.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что России не нужно проводить вторую волну мобилизации даже на фоне ситуации в Курской области. Солдат у страны в зоне СВО хватает.