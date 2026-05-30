Первый в этом году Детский велофестиваль собрал 20 тыс участников и зрителей

30 мая Цветной бульвар на целый день превратился в главную семейную площадку столицы — здесь празднично и масштабно прошел Детский велофестиваль, собравший тысячи москвичей и гостей города. В заездах приняли участие юные москвичи в возрасте от 3 до 14 лет, сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фестивальный городок был открыт с десяти утра до шести вечера. Яркое шоу и знакомые персонажи подарили маленьким жителям столицы день, который они запомнят надолго.

Гвоздем программы стали велогонки для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Чтобы каждый чувствовал себя в безопасности и комфорте, организаторы разделили участников на шесть возрастных групп — со своими дистанциями и временем старта. Самые маленькие спортсмены преодолели 900 метров, а завершали заезд подростки на трассе длиной 6,6 километра.

Все, кто пересек финишную черту, получили на память медаль. Для гостей без своих велосипедов работал пункт проката — можно было взять двухколесный велосипед, беговел и шлем.

На протяжении всего праздника развлекательную программу сопровождал генеральный партнер — Московский Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Артисты показали уличное представление с номерами жонглеров и акробатов, шоу мыльных пузырей и выступление дрессированных собак, которое собрало зрителей всех возрастов.

На главной сцене выступали творческие коллективы, а завершили концертную часть Милана Стар и детская дискотека. Рядом работал кинотеатр под открытым небом с мягкими пуфами, попкорном и сладкой ватой — там дети могли посмотреть мультфильмы.

«Велобайк» организовал школу безопасности с полосой препятствий, тематическими пазлами и огромной раскраской. Автограф-сессию провела чемпионка мира по велотреку Яна Бурлакова. В городке ПДД ребята участвовали в эстафетах, прыгали на батутах и проходили квест по безопасности дорожного движения, а в спортивной зоне прошли турниры на велотренажерах и гонки в очках виртуальной реальности. С детьми фотографировались Чебурашка, Тима и Тома, Лунтик с Кузей, кот Ауч и маскоты московского транспорта — Электробусик, Речкин и Метроша.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать велосипедную культуру в городе. В прошлом году мы впервые провели велопраздник для маленьких москвичей. Он прошел настолько успешно, что по многочисленным просьбам родителей в этом сезоне мы организовали сразу два Детских велофестиваля. Первый из них уже собрал более 20 тыс. участников и зрителей. Такие встречи помогают прививать юным горожанам любовь к активному образу жизни. Следующий Детский фестиваль пройдет 5 сентября, а уже 4 июля ждем всех на первом Ночном велофестивале!» — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мероприятие также поддержали «Дикси», «Объединенные кондитеры», студия «Рики», «Калинов Родничок», кинопроект «Кощей. Тайна живой воды», «Мангазея — Московский спорт».