Пенсионерам рассказали, как правильно оформить договор ренты

Рента для пожилых людей — хороший способ провести старость в комфорте. Она удобна и для многих граждан, у кого нет собственного жилья. В таком случае, они помогают пожилому до его смерти, а после этого получают недвижимость. Но при оформлении договора можно столкнуться со злоумышленниками, сообщает «Вечерняя Москва».

Обмануть могут как людей, обещающих заботиться о подопечном, так и пожилых россиян.

«Мошенники могут предложить свои услуги по оформлению договора ренты, обещая быстрое и легкое решение вопроса. Однако на самом деле они могут заключить договор ренты в пользу другого лица — человека, уже умершего к моменту заключения договора», — сказала юрист Светлана Колесникова.

Она пояснила, что подобный документ может быть признан недействительным. При этом вернуть деньги, которые были переданы обманщикам, очень проблематично.

Специалист посоветовала желающим заключить ренту с пожилыми людьми самим изучить объект недвижимости и убедиться в дееспособности получателя ренты, проверить были ли судебные дела с собственником жилья.

Пожилым людям не стоит доверять всем пришедшим к ним и рассказывающим о плюсах такого договора. Если сразу подписать бумаги, то можно остаться и без денег, и без квартиры.

«Запомните главное: договор ренты подписывается только через нотариуса. И нотариус обязан разъяснить вам все условия договора. Если вам предлагают подписать договор без нотариуса, значит, вас просто обманывают», — подчеркнула юрист.

Она рекомендовала не подписывать договор ренты с первым встречным, а изучить рынок, спросить телефоны тех, кто уже подписал документы.