Педагоги округа Клин обсудили реализацию программы «Орлята России» 2 декабря

Семинар по реализации программы «Орлята России» прошел 2 декабря в гимназии имени В.И. Танеева городского округа Клин с участием 70 педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В гимназии имени В.И. Танеева округа Клин 2 декабря состоялся семинар-совещание по вопросам внедрения программы «Орлята России» в рамках регионального проекта «Орлята-дошколята». В мероприятии приняли участие 70 педагогов, включая воспитателей, советников директоров по воспитанию и кураторов программы.

В рамках семинара работали интерактивные площадки с мастер-классами по трем направлениям. На треке «Орленок-мастер» педагоги обсуждали семейные ценности и преемственность поколений, а также осваивали изготовление брошей из зефирной глины. В направлении «Орленок-спортсмен» внимание уделили народным играм как части физической культуры, а мастер-класс «Султанчики» был посвящен развитию ловкости и командного духа у детей. Трек «Орленок-хранитель исторической памяти» затронул вопросы передачи культурного кода и сохранения исторического наследия, обсуждались методики работы с дошкольниками.

Семинар стал площадкой для обмена опытом и лучшими практиками среди педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.