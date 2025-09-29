Педагог Сергиево-Посадского колледжа принимает участие в конкурсе «Мастер года-2025»

В Курской области стартовал финал Всероссийского конкурса «Мастер года — 2025». Он традиционно собирает лучших представителей педагогических профессий со всех уголков страны, давая каждому шанс показать свое мастерство и стать символом качества российского среднего профобразования. Регион представляет Валерия Купава, преподаватель Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего на финал заявлено 89 педагогов, каждый из которых представляет уникальное лицо образовательной системы своей территории. Уже сегодня начался конкурс образовательных кейсов. Это возможность продемонстрировать не только личные достижения и знания, но и способность решать самые сложные практические задачи, работая в команде. Участникам предстоит проявить свою творческую фантазию, умение находить нестандартные решения и готовность брать ответственность за каждое решение. Работая группами по пять-шесть человек, педагоги будут бороться за право называться лучшими в профессии.

«Финал «Мастер года — 2025» — это не просто соревнование. Это важнейший элемент повышения квалификации, развития профессионализма и вдохновения учителей со всей России. Для многих финалистов этот конкурс стал началом новых карьерных возможностей, первым шагом к повышению статуса педагогической профессии в обществе. Поддерживая наших коллег-преподавателей, мы делаем вклад в развитие профессиональной среды, вдохновляем молодых педагогов и укрепляем доверие к российскому среднему профессиональному образованию», — отметили в администрации колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.