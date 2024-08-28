Павлу Дурову предъявлено обвинение, его освободили под судебный надзор

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение, он освобожден под судебный надзор, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.