Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу римского Льва XIV

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол Римско-католической церкви, пожелал ему сил и здоровья на многие годы, сообщается на сайте РПЦ .

«Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды», — написал патриарх в поздравлении.

Также он выразил надежду, что при руководстве Льва XIV отношения Рима и РПЦ будут развиваться.

Новым папой римским 8 мая избран 69-летний кардинал Роберт Прево из США. Он принял имя Лев XIV. В своем первом обращении в качестве папы Льва XIV на площади Святого Петра он произнес: «Мир вам всем».