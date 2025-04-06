Патриарх Кирилл наградил главреда RT Симоньян орденом княгини Ольги

сегодня в 16:56

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главреда RT и медиагруппы «Россия Сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Сегодня у нее юбилей — 45 лет, сообщает РИА Новости .

В патриаршем послании сказано, что Симоньян распространяет духовно-нравственные ценности. Также журналистка проявляет себя профессионально в качестве главы телеканала и медиагруппы.

Еще Симоньян удалось сформировать крупные медиаплатформы. Они дают возможность доносить позицию РФ до мира.

Ранее сообщалось, что Симоньян будет вести документальную программу «Ч.Т.Д» вместо впавшего в кому супруга Тиграна Кеосаяна.