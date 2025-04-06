Патриарх Кирилл наградил главреда RT Симоньян орденом княгини Ольги
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главреда RT и медиагруппы «Россия Сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Сегодня у нее юбилей — 45 лет, сообщает РИА Новости.
В патриаршем послании сказано, что Симоньян распространяет духовно-нравственные ценности. Также журналистка проявляет себя профессионально в качестве главы телеканала и медиагруппы.
Еще Симоньян удалось сформировать крупные медиаплатформы. Они дают возможность доносить позицию РФ до мира.
Ранее сообщалось, что Симоньян будет вести документальную программу «Ч.Т.Д» вместо впавшего в кому супруга Тиграна Кеосаяна.