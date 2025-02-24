Симоньян заменила Кеосаяна в проекте на НТВ

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян провела первый выпуск документальной программы «Ч.Т.Д.» вместе своего мужа Тиграна Кеосаяна, который впал в кому, сообщает 360.ru.

«Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, не такого обаяния, не такой искрометности, как у него», — сказала Маргарита Симоньян.

Она посвятила выпуск судьбе советской актрисы Валентины Серовой, возлюбленной Константина Симонова. Именно ей посвящено легендарное военное стихотворение «Жди меня».

Серова познакомилась с Симоновым в театре за полгода до начала войны. Ради актрисы известный поэт развелся, но она не хотела выходить за него замуж. Через несколько лет отношения в паре начали портиться. Актрису подозревали в романе с маршалом Рокоссовским, она злоупотребляла алкоголем.