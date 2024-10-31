Пашинян потребовал не называть армянский коньяк коньяком

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Пашинян призвал называть армянский алкоголь бренди, а не коньяком

Премьер-министр Армении призвал не называть производимый в республике алкоголь коньяком. По его словам, коньяк — это нематериальная ценность Франции, сообщает ТАСС .

Политик считает, что армянский алкоголь следует называть бренди. По его словам, даже в быту армяне должны называть коньяк бренди.

«Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, — армянское бренди», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Глава министерства экономики Армении Геворг Папоян заявлял, что благодаря Евросоюзу армянский алкоголь начали брендировать в качестве бренди.

Ранее Пашинян заявлял, что главная проблема Армении — это эмиграция. Он объяснял ее сережками, прической и хашем.