Парки Орехово-Зуевского округа проведут мероприятия 10–15 марта

Парки Орехово-Зуевского округа подготовили серию спортивных, творческих и познавательных мероприятий с 10 по 15 марта. Жителей и гостей ждут мастер-классы, игры, лекции и открытые тренировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке 30-летия Победы состоится мастер-класс «Мимоза в технике торцевания». Для сторонников активного образа жизни организуют подготовку и сдачу нормативов ГТО. В программе также — развлекательные игры, встреча клуба любителей настольных игр и беседа ко Дню православной книги «Детское чтение для сердца и разума».

В парке «Дулевский» пройдут спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», мастер-класс «Время для творчества» и викторина «Интеллектуал». Для детей подготовили анимационную программу «Весенний бум!» и лекторий «Белкин дом».

В Дрезненском городском парке запланированы мастер-класс по созданию открыток, игра «Скоростной повтор», занятие «Наука и природа» и «Музыкальная минутка». Школа «Феникс» проведет спортивные игры и программу «Весенний движ».

Парк «Меланж» приглашает на открытую тренировку по ОФП и эстафеты. На центральной площадке состоятся квиз «Под куполом неба», программа «Весенняя мозаика», экопрогулка «Ребятам о зверятах» и игровая встреча «Парки. Скакалки».

Подробности размещены в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.