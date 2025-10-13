сегодня в 15:52

Парк в Раменском округе оказался в тройке лучших центров туризма

С 9 по 11 октября в Коломне прошел финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мероприятие проходило в арт-квартале «Патефонка» и было посвящено памяти основателя премии Геннадия Шаталова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В финальном этапе были представлены 139 проектов из 19 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Раменский городской парк занял третье место в номинации «Лучший парк — центр туризма города». Награда отмечает высокий уровень развития туристической инфраструктуры парка и его вклад в развитие событийного туризма региона.

Общенациональный финал премии Russian Event Awards состоится 26–28 ноября в Нижнем Новгороде. Раменский городской парк получил возможность участвовать в федеральном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.