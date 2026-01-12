сегодня в 16:48

Парк «Авангард» в Электростали организует мастер-классы и спортивные тренировки в январе

Парк «Авангард» в Электростали приглашает жителей и гостей округа на бесплатные мастер-классы по вокалу, лыжную тренировку и беговое мероприятие с 13 по 17 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Авангард» в Электростали подготовил серию бесплатных мероприятий для активного отдыха в первую рабочую неделю января.

Во вторник, 13 января, исполнительница Анна Балашова проведет творческий мастер-класс по вокалу. Повторная встреча с ней состоится в четверг, 15 января.

В среду, 14 января, в 16:00 на аллеях вокруг озера пройдет открытая тренировка по лыжным гонкам.

В субботу, 17 января, на аллеях парка состоится традиционный забег «5 верст». В выходные в павильоне парка начнется подготовка к Крещенским купаниям.

Все мероприятия рассчитаны на посетителей любого возраста и проходят бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.