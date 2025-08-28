Папа римский Лев XIV выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в США

Папа Римский Лев XIV «глубоко опечален» стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, сообщает РИА Новости .

«Папа… глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях в результате стрельбы… Он выражает свои искренние соболезнования и заверения в духовной близости всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка», — сообщается в телеграмме понтифика-американца, отправленной от имени госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Как рассказал глава городской полиции Брайан Охара, для нападения использовались винтовка, дробовик и пистолет. По его словам, все оружие было приобретено законно.

По данным NBC, в результате стрельбы пострадали минимум 20 человек, еще трое погибли. По предварительной информации, стрелявшего нашли мертвым.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему уже доложили о произошедшей стрельбе. По его словам, сотрудники Федерального бюро расследований незамедлительно прибыли на место инцидента. Президент также отметил, что администрация Белого дома продолжит следить за развитием этой трагической ситуации.