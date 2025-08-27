В католической школе Миннеаполиса неизвестный открыл стрельбу

сегодня в 18:36

В американском городе Миннеаполис штата Миннесота произошла стрельба в католической школе, об этом сообщил губернатор Тим Уолц, пишет ТАСС .

По словам Уолца, неизвестный открыл стрельбу в католической школе 27 августа. На месте происшествия уже работают сотрудники ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Осведомленные источники отмечают, несколько человек получили ранения, а стрелявший был задержан.

В школе учатся дети от дошкольного возраста до восьмого класса. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.