Панихида по погибшим при крушении Ан-24 проходит в Амурской области

25 июля жители Амурской области собрались в храме в городе Тында, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы с самолетом Ан-24, сообщает газета «Известия» .

В церкви проходит панихида. Здесь собралось множество людей. Они молятся о погибших, ставят свечки за их упокой.

Ранее власти Амурской области объявили в регионе трехдневный траур (25, 26 и 27 июля). На это время будут отменены все развлекательные мероприятия.

Также в Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24. Жители несут к нему цветы и игрушки.

Утром 24 июля пассажирский самолет Ан-24 вылетел из Благовещенска, а перед посадкой в Тынде перестал выходить на связь. Его обломки нашли в нескольких километрах от аэропорта назначения. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.