Море цветов и игрушки: в Тынде появился стихийный мемориал после крушения Ан-24

В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Стихийный мемориал появился в Тынде в память о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-24, сообщает РИА Новости .

Жители несут к нему цветы и мягкие игрушки. Там поставили баннер с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим».

Также аналогичный мемориал организовали в Благовещенске, у ротонды на набережной Амура.

Утром 24 июля пассажирский Ан-24 вылетел из Благовещенска и пропал с радаров. Вскоре его нашли на горе, самолет потерпел крушение. На борту судна находились, по предварительным данным властей, 42 пассажира (пятеро детей) и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли все.