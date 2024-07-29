Ozon вернет деньги клиенту из Ногинска, получившему топор вместо ноутбука

Специалисты Ozon рассмотрели обращение клиента из Ногинска, который получил ржавый топор вместо ноутбука. Ему вернут деньги, сообщили РИАМО в пресс-службе маркетплейса.

Ранее сообщалось, что молодая семья из Ногинска заказала в проверенном магазине на Ozon ноутбук. Стоимость гаджета составила 90 тыс. рублей. Но вместо техники они получили ржавый топор. Клиенты не смогли оформить возврат и забрать деньги обратно.

«Нам очень жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией, это недопустимо. Мы уже рассмотрели обращение и в ближайшее время вернем стоимость товара», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что проводят тщательную проверку всего процесса оформления данного заказа, чтобы подобной ситуации на маркетплейсе больше не повторилось.

«Мы реагируем на жалобы пользователей и делаем все возможное, чтобы не допустить такие инциденты», — подчеркнули в пресс-службе.

Для выявления подобных ситуаций в Ozon создан многоуровневый фрод-анализ, который использует машинное обучение и иные технологии. Если фиксируется подозрительная активность, то команда фрод-мониторинга проводит дополнительную проверку.