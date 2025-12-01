Ozon изменил спорную систему автосписания чаевых

Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon запустил новую функцию: теперь клиенты могут оставлять чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) безналичным способом. Изначально компания сообщала, что после первой транзакции система запомнит выбранную сумму и привязанную банковскую карту, автоматически активируя функцию чаевых по умолчанию для всех последующих заказов. Однако позже площадка изменила правила и убрала упоминание об автосписании, свидетельствует сайт .

Клиентам предлагалось оставить «благодарность» сотруднику при получении товара в размере суммы, которую они укажут. Сперва разделе справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи» заявлялось, что деньги за чаевые будут списываться каждый раз при визите в ПВЗ, независимо от количества забранных посылок. На это обращали внимание различные СМИ, в том числе Газета.ru.

«После первой выплаты запомним карту списания, сумму и установим чаевые по умолчанию. Будем списывать деньги каждый раз, когда вы приходите в пункт выдачи за товарами. Если за один визит забираете сразу несколько заказов, спишем чаевые один раз», — говорилось в документе, который вскоре был изменен.

Позже маркетплейс убрал упоминание автосписания из справки. В новой редакции документа компания уточнила, что теперь клиент сам может установить чаевые по умолчанию — деньги будут списываться после получения заказа, а также разово отправлять чаевые.

«В течение 15 минут после получения заказа можно отказаться от чаевых или изменить их сумму», — также следовало из обновленной справки.

Ozon оставил покупателям возможность изменить сумму чаевых или отказаться от них.

Компания поменяла правила взимания чаевых после того, как некоторые клиенты раскритиковали нововведение в социальных сетях. Пользователи были недовольны обновлением и заподозрили маркетплейс в попытке ввести скрытые платежи за стандартную услугу выдачи товара.

«Ozon, вы о******* с чаевыми? То есть если человек с придурью один раз отправил чаевые, то потом они будут списываться автоматически», — жаловалась подписчица официального Telegram-аккаунта площадки.

«Чаевые можно просто не оставлять», — отвечал ей пользователь.

