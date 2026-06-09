Могут горчить и трескаться: чем опасен для овощей избыток и недостаток влаги

Овощи могут испытывать стресс, связанный с разными факторами, они влияют на вкус и вид плодов, сообщила РИАМО преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова.

Как отметила собеседница, более теплолюбивые культуры, к примеру, томаты реагируют на избыток влаги растрескиванием плодов. На время затяжных дождей созревающие помидоры рекомендуют не поливать активно, а снизить дозировку влаги.

«Что касается таких корнеплодов, как свекла, морковь, дайкон, то засуха приводит к тому, что корнеплоды не получают нормального количества воды, необходимого для их развития и роста», — сказала Самойлова.

Она уточнила, что так у корнеплодов теряется товарный вид, но вкус при этом сохраняется. Редис тоже реагирует на недостаток полива, из-за этого его плоды начинают сильно горчить.

По ее словам, аналогичная ситуация обстоит с чесноком. При засухе его плоды приобретают максимум остроты. Если вы хотите менее «злой» чеснок, то регулярно его поливайте и рыхлите почву, чтобы дать влаге доступ к корневой системе.

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